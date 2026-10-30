Зеленский ввел санкции против 39 российских судов и разработчиков системы "Рассвет"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских компаний и физических лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи "Рассвет", а также против 39 судов российского "теневого флота".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В санкционный список, связанный с проектом "Рассвет", вошли 10 компаний и 19 граждан России. Согласно заявлению, Россия стремится создать собственную низкоорбитальную спутниковую сеть по аналогии со Starlink и использовать против Украины.

Среди попавших под санкции организаций - разработчик и системный интегратор проекта "Бюро 1440", связанная с ним компания "Лабс 1440", специализирующаяся на производстве солнечных батарей для космических аппаратов, а также "ФАБ Рассвет", занимающаяся разработкой и производством низкоорбитальных спутников связи и абонентских терминалов.

Ограничения также затронули белорусское предприятие "Аэрокосмические приборы", компании "5С Групп", "Производственное объединение "Аквамаш", "Эл-Оптикс", "Элесар-Групп" и "Малые космические аппараты".

Кроме того, санкции введены против 39 морских судов, используемых для экспорта российской нефти, нефтепродуктов и газового конденсата.

В список вошли 17 судов под российским флагом, по три - под флагами Барбадоса, Либерии, Маршалловых Островов и Панамы, два - под флагами Гонконга и Джибути, а также суда под флагами Багамских Островов, Экваториальной Гвинеи, Палау и Сьерра-Леоне.

Часть судов уже находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии. Украина намерена передать партнерам информацию о новых ограничениях для их синхронизации в других юрисдикциях.