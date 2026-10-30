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    В Кракове в результате нападения с ножом пострадали три работника аптеки

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 13:28
    В Кракове в результате нападения с ножом пострадали три работника аптеки

    В Кракове (Польша) совершено нападение на аптеку.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    Мужчина вошел в аптеку, попросил обработать рану, а затем неожиданно напал на трех фармацевтов с острым предметом.

    "Фармацевты хотели перевязать рану, и пока они оказывали помощь, мужчина пришел в ярость и напал на фармацевтов. При попытке усмирить мужчину, работники аптеки получили ранения. После этого он начал наносить себе увечья", - сообщили в полиции.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Нападавший был арестован.

    Вооруженное нападение Ножевое ранение Польша
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