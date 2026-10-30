В Кракове в результате нападения с ножом пострадали три работника аптеки
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 13:28
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В Кракове (Польша) совершено нападение на аптеку.
Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.
Мужчина вошел в аптеку, попросил обработать рану, а затем неожиданно напал на трех фармацевтов с острым предметом.
"Фармацевты хотели перевязать рану, и пока они оказывали помощь, мужчина пришел в ярость и напал на фармацевтов. При попытке усмирить мужчину, работники аптеки получили ранения. После этого он начал наносить себе увечья", - сообщили в полиции.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Нападавший был арестован.
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