В Кракове в результате нападения с ножом пострадали три работника аптеки

В Кракове (Польша) совершено нападение на аптеку.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

Мужчина вошел в аптеку, попросил обработать рану, а затем неожиданно напал на трех фармацевтов с острым предметом.

"Фармацевты хотели перевязать рану, и пока они оказывали помощь, мужчина пришел в ярость и напал на фармацевтов. При попытке усмирить мужчину, работники аптеки получили ранения. После этого он начал наносить себе увечья", - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Нападавший был арестован.