    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan daha bir gəmiyə zərbə endirib

    • 27 aprel, 2026
    • 07:25
    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan daha bir gəmiyə zərbə endirib

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit okeanın şərq hissəsində narkotiklərin daşınması üçün istifadə edilən gəmiyə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı (SOUTHCOM) "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Məlumata görə, hücum nəticəsində üç narkotacir öldürülüb.

    "SOUTHCOM komandanı general Frensis Donovanın göstərişi ilə "Cənub nizəsi" birləşmiş əməliyyat qrupu aprelin 26-da gəmiyə zərbə endirib. Kəşfiyyat təsdiqləyib ki, o, Sakit okeanın şərq hissəsində narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığının məlum marşrutları üzrə hərəkət edib və narkotrafik həyata keçirmək üçün istifadə olunub", - məlumatda bildirilib.

    Əməliyyat zamanı ABŞ hərbçilərindən heç kimin xəsarət almadığı SOUTHCOM tərəfindən dəqiqləşdirilib.

    Ötən şənbə günü Sakit okeanda narkotacirlərin gəmisinə endirilən zərbə barədə məlumat verilmişdi, o zaman iki nəfər öldürülmüşdü.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı Narkotik maddələr
    ВС США ударили по еще одному судну наркоторговцев в Тихом океане

    Amerikada "NASCAR" yarışlarında 30-dək avtomobilin iştirakı ilə qəza baş verib

    07:25

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan daha bir gəmiyə zərbə endirib

    "Axios": İranın yeni təklifi Hörmüz boğazının açılmasını nəzərdə tutur

    CENTCOM Hörmüzdə blokadanın başlanğıcından bəri ələ keçirilən gəmilərin sayını açıqlayıb

    Tramp Vaşinqtondakı qəbulda atəş açan şəxsin onu hədəf aldığından əmin deyil

    Yaponiya əhalisinin təxminən yarısı hərbçilərin Hörmüz boğazına göndərilməsini dəstəkləyir

    WP atışma baş verən qəbulda təhlükəsizliklə bağlı çatışmazlıqları açıqlayıb

    Hesabat: 2025-ci ildə qlobal hərbi xərclər 2,8 trilyon dolları keçib

    Çadda lokal qarşıdurmada 40-dan çox şəxs həlak olub

