"Barselona" yay "transfer pəncərəsi"ndə bir neçə müdafiəçisi ilə yollarını ayıra bilər
Futbol
- 27 aprel, 2026
- 14:52
İspaniyanın "Barselona" klubu cari mövsümün sonunda bir neçə müdafiəçisi ilə yollarını ayıra bilər.
"Report" "Diario Sport"a istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi Alexandro Balde, Jül Kunde və Ronald Arauxo da daxil olmaqla bir neçə arxa xətt oyunçusu üçün təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.
Lakin klub potensial alıcılara endirim etmək niyyətində deyil və futbolçuların satışından yaxşı gəlir etməyi planlaşdırır.
Xatırladaq ki, "Barselona" La Liqada 33 oyundan sonra 85 xalla liderdir. 11 xal az toplayan "Real" ikinci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
16:16
Foto
"Həzi Aslanov" metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıbİnfrastruktur
16:14
WUF13 ilə bağlı media nümayəndələri üçün məlumatlandırma sessiyası keçirilibMedia
16:12
MSK-nın yeni tərkibdə ilk iclası keçirilirDaxili siyasət
16:05
EBRD ilə Azərbaycandakı makroiqtisadi mühit müzakirə edilibMaliyyə
16:02
"Škoda" Bakı metrosu üçün qatar tədarükü üzrə tenderə maraq göstərirİnfrastruktur
16:01
Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinə 6 il həbs cəzası verilibHadisə
15:58
Foto
Naxçıvanda cüdoçular üçün kəmər imtahanı təşkil olunubFərdi
15:54
FHN gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibDaxili siyasət
15:53