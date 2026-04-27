Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölüb
- 27 aprel, 2026
- 14:25
Bu ilin 3 ayı ərzində paytaxt yollarında qeydə alınan 68 yol-nəqliyyat hadisəsinin 43 piyada vurulması ilə bağlı olub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntelektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nəticədə 21 piyada ölüb, 24-ü isə xəsarət alıb.
