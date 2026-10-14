"Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda Latviya klubuna uduzub
Komanda
- 14 oktyabr, 2026
- 22:10
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"Neftçi" basketbol komandası bu gün FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində növbəti matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, H qrupunda yer alan Bakı təmsilçisi II turda Latviyanın VEF kollektivinə uduzub - 94:110.
Qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçirilib.
Qeyd edək ki, "Neftçi" ilk görüşdə Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a məğlub olub - 58:78.
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