Samuxda ilk cüdo zalı fəaliyyətə başlayıb
Fərdi
- 25 noyabr, 2026
- 17:48
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Samuxda ilk cüdo zalı fəaliyyətə başlayıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) məlumat verilib.
Yeni zal Samux rayonu Sərkar kənd tam orta məktəbində istifadəyə verilib. ACF tərəfindən zal müasir standartlara uyğun tatamilər və məşq prosesi üçün zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub.
Burada 80 uşaq və yeniyetmənin cüdo ilə məşğul olması üçün əlverişli şərait yaradılıb.
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