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    "Real"ın futbolçusu Vinisius 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 22:02
    Realın futbolçusu Vinisius 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    "Real"ın (Madrid) hücumçusu Vinisius Junior 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) İntizam Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Braziliyalı futbolçu bu səbəbdən İspaniya La Liqasında "Barselona"ya qarşı görüşü buraxacaq.

    Vinisius oktyabrın 10-da "Vilyarreal"a qarşı keçirilən və Madrid təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan matçın 72-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə alıb. O, rəqib futbolçunun saçından dartdığı üçün meydandan qovulub.

    Diskvalifikasiya səbəbindən 25 yaşlı hücumçu "Sevilya", "Barselona", "Valensiya" və "Rasinq"lə oyunlarda iştirak edə bilməyəcək.

    Vinisiusun La Liqada meydana noyabrın 22-də qayıdacağı gözlənilir.

    Vinisius Junior Real FK İspaniya La Liqası
    Винисиуса отстранили на 4 матча чемпионата Испании
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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