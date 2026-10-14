Винисиуса отстранили на 4 матча чемпионата Испании

Бразильский нападающий "Реала" Винисиус дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Испании по футболу после удаления в домашнем матче восьмого тура первенства страны против "Вильярреала" (1:0).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Винисиус получил красную карточку на 72-й минуте матча против "Вильярреала" 10 октября. Его удалили с поля за то, что он дернул соперника за волосы. Игра завершилась победой "сливочных" со счетом 1:0.

Таким образом, игрок пропустит матчи с "Севильей" (18 октября), "Барселоной" (25 октября), "Расингом" (1 ноября) и "Валенсией" (7 ноября).

После восьми туров "Реал" занимает четвертое место в чемпионате Испании с 18 очками. Лидером является "Барселона" (24 очка), второе место занимает "Атлетико", третье - "Бетис", оба клуба набрали по 19 очков.