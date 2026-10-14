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    Винисиуса отстранили на 4 матча чемпионата Испании

    Футбол
    • 14 октября, 2026
    • 22:23
    Винисиуса отстранили на 4 матча чемпионата Испании

    Бразильский нападающий "Реала" Винисиус дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Испании по футболу после удаления в домашнем матче восьмого тура первенства страны против "Вильярреала" (1:0).

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

    Винисиус получил красную карточку на 72-й минуте матча против "Вильярреала" 10 октября. Его удалили с поля за то, что он дернул соперника за волосы. Игра завершилась победой "сливочных" со счетом 1:0.

    Таким образом, игрок пропустит матчи с "Севильей" (18 октября), "Барселоной" (25 октября), "Расингом" (1 ноября) и "Валенсией" (7 ноября).

    После восьми туров "Реал" занимает четвертое место в чемпионате Испании с 18 очками. Лидером является "Барселона" (24 очка), второе место занимает "Атлетико", третье - "Бетис", оба клуба набрали по 19 очков.

    Винисиус ФК Реал Мадрид
    "Real"ın futbolçusu Vinisius 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib
    44 - Tezliklə
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