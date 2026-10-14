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    Yaponiya ABŞ-də yarımkeçirici zavodlarının tikintisinə 21 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 22:23
    Yaponiya ABŞ-də yarımkeçirici zavodlarının tikintisinə 21 milyard dollar ayıracaq

    Yaponiya ABŞ-nin Nyu-York ştatında yarımkeçiricilərin istehsalı üzrə iki zavodun tikintisinə 21 milyard dollar ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    Trampın sözlərinə görə, ABŞ-də yerləşən "GlobalFoundries" şirkəti və ABŞ Ticarət Nazirliyi Nyu-York ştatının Malta şəhərində yarımkeçiricilərin istehsalı üzrə iki nəhəng zavodun tikintisinə 21 milyard dollar həcmində investisiya yatırılacağını elan edib.

    "Verdiyim göstərişə əsasən, 21 milyard dollar həcmində investisiya kapitalını Yaponiya təmin edəcək", – deyə ABŞ lideri bildirib.

    O əlavə edib ki, ABŞ Ticarət Nazirliyi "GlobalFoundries" şirkətinə 955 milyon dollar həcmində investisiya yatırılması ilə bağlı da razılaşmalar əldə edib.

    Tramp əlavə edib ki, mövcud razılaşma çərçivəsində "amerikalı vergiödəyiciləri ‘GlobalFoundries" şirkətində pay əldə edəcəklər".

    yarımkeçirici Yaponiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Япония выделит $21 млрд на заводы по производству полупроводников в США
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