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    Япония выделит $21 млрд на заводы по производству полупроводников в США

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 21:54
    Япония выделит $21 млрд на заводы по производству полупроводников в США

    Япония выделит $21 млрд на строительство двух заводов по производству полупроводников в штате Нью-Йорк.

    Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, базирующаяся в США компания GlobalFoundries и Министерство торговли США "объявили об инвестициях в размере $21 млрд на строительство двух огромных заводов по производству полупроводников в Мальте, штат Нью-Йорк". "По моему распоряжению капитал для инвестиций в размере $21 млрд предоставит Япония", - отметил американский лидер.

    Он добавил, что Минторг США также заключил с GlobalFoundries договоренности об инвестициях в компанию в размере $955 млн. По словам Трампа, в рамках этой сделки "американские налогоплательщики получат долю в GlobalFoundries".

    Дональд Трамп Строительство завода Полупроводники Япония Соединенные Штаты Америки (США)
    Yaponiya ABŞ-də yarımkeçirici zavodlarının tikintisinə 21 milyard dollar ayıracaq
    44 - Tezliklə
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