Япония выделит $21 млрд на заводы по производству полупроводников в США

Япония выделит $21 млрд на строительство двух заводов по производству полупроводников в штате Нью-Йорк.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, базирующаяся в США компания GlobalFoundries и Министерство торговли США "объявили об инвестициях в размере $21 млрд на строительство двух огромных заводов по производству полупроводников в Мальте, штат Нью-Йорк". "По моему распоряжению капитал для инвестиций в размере $21 млрд предоставит Япония", - отметил американский лидер.

Он добавил, что Минторг США также заключил с GlobalFoundries договоренности об инвестициях в компанию в размере $955 млн. По словам Трампа, в рамках этой сделки "американские налогоплательщики получат долю в GlobalFoundries".