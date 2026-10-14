Япония выделит $21 млрд на заводы по производству полупроводников в США
- 14 октября, 2026
- 21:54
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Япония выделит $21 млрд на строительство двух заводов по производству полупроводников в штате Нью-Йорк.
Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
По его словам, базирующаяся в США компания GlobalFoundries и Министерство торговли США "объявили об инвестициях в размере $21 млрд на строительство двух огромных заводов по производству полупроводников в Мальте, штат Нью-Йорк". "По моему распоряжению капитал для инвестиций в размере $21 млрд предоставит Япония", - отметил американский лидер.
Он добавил, что Минторг США также заключил с GlobalFoundries договоренности об инвестициях в компанию в размере $955 млн. По словам Трампа, в рамках этой сделки "американские налогоплательщики получат долю в GlobalFoundries".