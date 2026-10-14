FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" "Trabzonspor"a məğlub olub
Komanda
- 14 oktyabr, 2026
- 21:51
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"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, müntəzəm mövsümün II turunda Türkiyənin "Trabzonspor" klubunun qonağı olan Azərbaycan təmsilçisi 83:100 hesabı ilə uduzub.
Xatırladaq ki, A qrupunda "Trabzonspor" 4 xalla liderdir. "Nanter 92" (Fransa) 3 xalla ikinci, eyni xala malik "Ritas" (Litva) üçüncüdür. 2 xalı olan "Sabah" isə sonuncu - dördüncü yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a uduzub - 73:82.
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