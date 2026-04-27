Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 07:20
    ВС США ударили по еще одному судну наркоторговцев в Тихом океане

    Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в восточной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

    Согласно информации, в результате атаки были убиты три наркоторговца.

    "По указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 26 апреля нанесла удар по судну... Разведка подтвердила, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в восточной части Тихого океана и применялось для осуществления наркотрафика", - говорится в сообщении.

    В ходе операции никто из военнослужащих США не пострадал, уточнили в SOUTHCOM.

    В прошлую субботу американские военные отчитались об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане, тогда были убиты два человека.

    Борьба с наркоторговлей Южное командование ВС США (SOUTHCOM) Тихий океан
    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan daha bir gəmiyə zərbə endirib

