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    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 22:38
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева 26 октября посетили комплекс "Насими баглары" в Шамахы.

    Как сообщает Report, сначала Лейла Алиева и Алена Алиева осмотрели экспонируемые на территории произведения искусства. Затем гости посетили Capybara Cafe, созданное на основе концепции капибар.

    Capybara Cafe предлагает посетителям уникальную и комфортную атмосферу. Интерьер кафе и представляемая продукция оформлены в соответствии с единой концепцией. Здесь каждая деталь напоминает о капибарах. Даже сладости в меню подаются в форме капибар.

    Для гостей, желающих приобрести памятные подарки, внутри кафе функционирует магазин сувениров.

    Затем Лейла Алиева и Алена Алиева посетили ферму Capybara Azerbaijan, ознакомились с созданными здесь условиями, покормили капибар. Первая в Азербайджане ферма капибар - Capybara Azerbaijan была создана с целью более обстоятельного ознакомления посетителей с этими уникальными животными, внесения вклада в развитие экологического туризма, а также содействия формированию ответственного и заботливого отношения к животным. За короткое время ферма превратилась в любимое место многочисленных посетителей.

    Капибары, проживающие в основном в Центральной и Южной Америке и считающиеся самыми крупными грызунами в мире, в последние годы завоевали большую популярность в различных странах. Так, являясь невероятно дружелюбными животными, капибары привлекают внимание людей своим необычным внешним видом и общительным характером, а также пробуждают еще большую любовь к животным и природе в целом. Созданная с учетом всего этого ферма Capybara Azerbaijan построена на основе самых современных технологий.

    Существующая на ферме инфраструктура спроектирована с целью создания условий, максимально соответствующих естественной среде обитания капибар. Здесь для капибар созданы как крытые, так и открытые бассейны, а также индивидуальные ванны. Ферма оснащена современной системой фильтрации воды, системой автоматического увлажнения, обеспечивающей оптимальную влажность, и специальными УФ-лампами, замещающими естественный солнечный свет.

    В этом месте, вызывающем большой интерес как у детей, так и взрослых, можно обстоятельно ознакомиться с частью экзотической природы, погладить их. Посетители могут покормить капибар и получить интересную информацию об их образе жизни, поведении, естественной среде обитания.

    Гости также посетили один из всемирно известных домов хоббитов на территории Magic Village, являющейся одним из интересных проектов комплекса.

    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Лейла Алиева Алена Алиева Шамахы
    Фото
    Leyla Əliyeva Şamaxıda "Capybara Azerbaijan" fermasında olub
    Фото
    Leyla Aliyeva visits Capybara Azerbaijan farm in Shamakhi
    44 filmi
    44 filmi

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