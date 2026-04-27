    Azərbaycan Beynəlxalq Təchizat Zənciri və Liman Logistikası sərgisində iştirak edir

    İnfrastruktur
    • 27 aprel, 2026
    • 14:50
    Azərbaycan Çinin Çendu şəhərində keçirilən 8-ci Beynəlxalq Təchizat Zənciri və Liman Logistikası sərgisində iştirak edir.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tədbirdə ölkəmizi nazirliyin nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Sərginin açılış mərasimində Azərbaycan ilə Çin arasında imzalanmış mühüm sənədlər, strateji tərəfdaşlığın inkişaf dinamikası barədə məlumat verilib. Eyni zamanda nəqliyyat və logistika sahəsində mövcud olan sıx əməkdaşlıq xüsusi vurğulanıb.

    Nümayəndə heyətimiz, həmçinin sərgi çərçivəsində keçirilən 10-cu Asiya – Avropa Multimodal Nəqliyyatın İnkişafı Konfransında iştirak edib. Toplantıda Azərbaycanın nəqliyyat sistemi, ölkənin beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində, xüsusilə Orta Dəhlizdə rolu və həyata keçirilən infrastruktur layihələri barədə məlumat verilib.

    Sərgidə Azərbaycanın nəqliyyat-logistika potensialını əks etdirən stend təqdim olunur.

    Beynəlxalq Təchizat Zənciri və Liman Logistikası sərgisi Çin Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    Азербайджан представлен на 8-й Китайской международной выставке цепочек поставок и логистики
    Azerbaijan represented at China supply chain, logistics expo

