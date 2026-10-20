İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 04:24
    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirilə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqton və Moskva Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün razılığa gələ bilməsə, istənilən vaxt Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri respublikaçı senator Lindsi Qremmin təşəbbüsü ilə hazırlanmış qanun layihəsi çərçivəsində yeni məhdudiyyətlərin tətbiqindən niyə imtina etdiyi barədə jurnalistlərin sualını cavablandırarkən belə deyib.

    "Mənim bunu istənilən an etmək hüququm var. Dərhal. Buna görə də, əgər nəticə verməsə, hər zaman bu addımı ata bilərəm", - Tramp bildirib.

    ABŞ Prezidenti əlavə sanksiyalar tətbiq etməyi hələlik planlaşdırmadığını, çünki Vaşinqtonun Moskva ilə danışıqları davam etdirdiyini vurğulayıb: "Danışıqlar apardığınız zaman belə etmirsiniz".

    Amerika lideri, həmçinin respublikaçı həmkarlarının əksəriyyətinin yeni sanksiyaların hələlik tətbiq edilməməsi qərarına anlayışla yanaşdığını bildirib: "Mən qərarıma qarşı çıxan respublikaçılara mövqeyimi izah edirəm. Amma onların sayı azdır, çünki mənə etibar edirlər".

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп допустил ужесточение санкций против России в случае провала переговоров по Украине
    MiniBoss
    MiniBoss

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