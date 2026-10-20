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    Трамп допустил ужесточение санкций против России в случае провала переговоров по Украине

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 04:19
    Трамп допустил ужесточение санкций против России в случае провала переговоров по Украине

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в любой момент ужесточить санкции против России, если Вашингтону и Москве не удастся достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о причинах отказа от введения новых ограничений в рамках закона, разработанного по инициативе сенатора-республиканца Линдси Грэма.

    "У меня есть право сделать это в любой момент. Немедленно. Поэтому, если не сработает, я всегда смогу это сделать", - заявил Трамп.

    Президент США пояснил, что пока не намерен вводить дополнительные санкции, поскольку Вашингтон продолжает переговоры с Москвой.

    "Когда вы ведете переговоры, вы такого не делаете", - подчеркнул он.

    Американский лидер также отметил, что большинство его однопартийцев-республиканцев с пониманием относятся к решению пока не применять новые санкционные меры.

    "Я объясняю свою позицию республиканцам, которые выступают против, но таких немного, поскольку они мне доверяют", - добавил Трамп.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Антироссийские санкции
    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirilə bilər
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