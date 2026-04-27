Азербайджан представлен на 8-й Китайской международной выставке цепочек поставок и логистики

Азербайджан принимает участие в 8-й Китайской международной выставке цепочек поставок и логистики в Чэнду (Китай).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, страну на мероприятии представляет делегация министерства.

На церемонии открытия выставки представлена ​​информация о важных документах, подписанных между Азербайджаном и Китаем, а также о динамике развития стратегического партнерства. При этом особое внимание уделено тесному сотрудничеству в области транспорта и логистики.

Азербайджанская делегация в рамках выставки также приняла участие в 10-й Азиатско-Европейской конференции по развитию мультимодальных перевозок. На встрече представлена ​​информация о транспортной системе Азербайджана, роли страны в международных транспортных коридорах, особенно в Среднем коридоре, и реализованных инфраструктурных проектах.

На выставке представлен стенд, отражающий транспортно-логистический потенциал Азербайджана.