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    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества

    Армия
    • 29 октября, 2026
    • 16:07
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генералом Мирославом Лоринцем, прибывшую в страну с официальным визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    На встрече в министерстве Закир Гасанов отметил, что традиционные дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Словакией положительно влияют на расширение и укрепление связей в военной сфере.

    Министр выразил удовлетворение нынешним состоянием военного сотрудничества и подчеркнул важность его дальнейшего развития.

    Мирослав Лоринц поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, отметив важность взаимных визитов для расширения военных связей.

    В ходе официальной церемонии встречи в Генеральном штабе после прохождения почетного караула прозвучали государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом была подписана "Книга почета".

    Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Словакии. Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в области обороны.

    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества
    Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества

    Азербайджано-словацкие отношения Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə edilib
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    Azerbaijani, Slovak defense officials review military ties
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