Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генералом Мирославом Лоринцем, прибывшую в страну с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На встрече в министерстве Закир Гасанов отметил, что традиционные дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Словакией положительно влияют на расширение и укрепление связей в военной сфере.

Министр выразил удовлетворение нынешним состоянием военного сотрудничества и подчеркнул важность его дальнейшего развития.

Мирослав Лоринц поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, отметив важность взаимных визитов для расширения военных связей.

В ходе официальной церемонии встречи в Генеральном штабе после прохождения почетного караула прозвучали государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом была подписана "Книга почета".

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Словакии. Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в области обороны.