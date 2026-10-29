ЕК требует отложить на год нацзаконы об ограничении соцсетей для детей

Еврокомиссия требует отложить на 12 месяцев продвижение национальных законопроектов, пересекающихся с будущими общеевропейскими правилами защиты детей в социальных сетях, на фоне "парада" принятия рядом стран таких законов.

Как сообщает европейское бюро Report, в Еврокомиссии считают, что разрозненные и различающиеся ограничения в странах ЕС могут привести к фрагментации единого рынка.

"Европейский внутренний рынок не может позволить себе фрагментацию", - заявил представитель ЕК Тома Ренье.

Результатом станет то, что в разных государствах будут действовать разные возрастные ограничения и отличные.

"Это станет практически невыполнимой задачей. Платформы не смогут адаптироваться к столь разрозненному рынку, и в итоге мы все останемся без какой-либо защиты. Именно поэтому мы выдвигаем гармонизированное предложение по защите всех детей",- заявил он.

Последнюю оценку Брюсселя в этом вопросе получила Вена, от которой требуют отсрочки ввода в действие нацзакона на 12 месяцев, чтобы Европарламент и Совет ЕС могли согласовать общеевропейские правила.

Аналогичные национальные инициативы были сделаны ранее Францией, Грецией, Италией, Бельгией и Словенией. При этом правовая ситуация по данному вопросу между ними различается. Ренье не стал подробно раскрывать юридические оценки отдельных законопроектов, отметив, что работа с правительствами этих стран продолжается.

Представленный 17 сентября проект EU Kids Act предусматривает запрет на аккаунты в социальных сетях для детей младше 13 лет, ограниченные аккаунты с родительским контролем для подростков 13-14 лет и возможность самостоятельно создавать аккаунты с 15 лет. Он также предусматривает усиление требований к безопасности цифровых сервисов и защите несовершеннолетних.

Законопроект еще предстоит согласовать Европарламенту и Совету ЕС. Еврокомиссия призывает ускорить переговоры, подчеркивая, что до принятия новых правил защита детей должна обеспечиваться в том числе за счет применения действующего Закона о цифровых услугах (DSA), обязывающего платформы оценивать и снижать системные риски для пользователей.