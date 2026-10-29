AK uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair milli qanunların təxirə salınmasını tələb edir
- 29 oktyabr, 2026
- 16:52
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Avropa Komissiyası uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran milli qanunların qəbulunu bir il təxirə salmağı tələb edir. Bu addım bir sıra ölkələrin belə qanunları qəbul etməyə başlaması ilə əlaqədardır.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, AK hesab edir ki, Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrindəki pərakəndə və fərqlənən məhdudiyyətlər vahid bazarın parçalanmasına gətirib çıxara bilər.
"Avropanın daxili bazarı parçalanmaya yol verə bilməz", - AK nümayəndəsi Toma Renye bildirib.
Nəticə o olacaq ki, müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif yaş məhdudiyyətləri və fərqli olanlar qüvvədə olacaq.
"Bu, praktiki olaraq qeyri-mümkün bir tapşırığa çevriləcək. Platformalar belə pərakəndə bir bazara uyğunlaşa bilməyəcək və nəticədə hamımız heç bir müdafiəsiz qalacağıq. Məhz buna görə də biz bütün uşaqların qorunması üçün uyğunlaşdırılmış təklif irəli sürürük", - o deyib.
Brüsselin bu məsələdəki son qiymətləndirməsini Vyana alıb. Avropa Parlamenti və Aİ Şurasının ümumavropa qaydalarını razılaşdıra bilməsi üçün ondan milli qanunun qüvvəyə minməsinin 12 ay müddətinə təxirə salınması tələb olunur.
Analoji milli təşəbbüslər daha əvvəl Fransa, Yunanıstan, İtaliya, Belçika və Sloveniya tərəfindən irəli sürülmüşdü. Eyni zamanda, bu məsələ ilə bağlı hüquqi vəziyyət onlar arasında fərqlənir. Renye bu ölkələrin hökumətləri ilə işin davam etdiyini qeyd edərək, ayrı-ayrı qanun layihələrinin hüquqi qiymətləndirmələrini ətraflı şəkildə açıqlamayıb.
Sentyabrın 17-də təqdim edilmiş "EU Kids Act" layihəsi 13 yaşdan kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrdə hesablara qadağa qoyulmasını, 13-14 yaşlı yeniyetmələr üçün valideyn nəzarəti olan məhdud hesabları və 15 yaşından etibarən müstəqil olaraq hesab yaratmaq imkanını nəzərdə tutur. O, həmçinin rəqəmsal xidmətlərin təhlükəsizliyinə və yetkinlik yaşına çatmayanların qorunmasına dair tələblərin gücləndirilməsini nəzərdə tutur.
Qanun layihəsi hələ Avropa Parlamenti və Aİ Şurası tərəfindən razılaşdırılmalıdır. AK danışıqları sürətləndirməyə çağırır və vurğulayır ki, yeni qaydalar qəbul edilənə qədər uşaqların müdafiəsi o cümlədən, platformaları istifadəçilər üçün sistemli riskləri qiymətləndirməyə və azaltmağa məcbur edən qüvvədə olan Rəqəmsal Xidmətlər Aktının (DSA) tətbiqi hesabına təmin edilməlidir.