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    Фермин Эгидо Алонсо: Надеемся на долгосрочное проведение соревнований в Азербайджане

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 16:24
    Фермин Эгидо Алонсо: Надеемся на долгосрочное проведение соревнований в Азербайджане

    Основатель Oceanman Фермин Эгидо Алонсо выразил надежду на долгосрочное проведение соревнований в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции, поделившись мнением о турнире по плаванию на открытой воде Oceanman Azerbaijan - Sea Breeze, который пройдет в Баку в 2027 году.

    "Мы поверили, что сможем реализовать в Азербайджане хороший проект. Благодарю всех, кто нас поддерживает. В первую очередь я признателен генеральному секретарю Федерации плавания Азербайджана Октаю Атаеву. Также благодарю Министерство молодежи и спорта за поддержку этого проекта. Надеюсь, что мы будем проводить соревнования в Азербайджане долгое время", - сказал Алонсо.

    Отметим, что турнир пройдет в сентябре 2027 года на территории Sea Breeze. Мероприятие соберет профессиональных спортсменов, любителей плавания и гостей из разных стран. Этапы Oceanman проводятся более чем в 35 странах мира. Серия объединяет профессиональных спортсменов, опытных пловцов, любителей в возрасте от 7 до 75 лет, семьи и корпоративные команды.

    В программу Oceanman Azerbaijan - Sea Breeze входят заплывы на различные дистанции. Участники будут соревноваться в дистанциях Oceanman на 10 км, Half Oceanman - на 5 км и спринт - на 2 км.

    Oceanman Azerbaijan – Sea Breeze
    Fermin Eqido Alonso: "Azərbaycanda uzun müddət yarışlar təşkil edəcəyimizə ümid edirəm"
    Oceanman founder hopes for long-term future of races in Azerbaijan
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