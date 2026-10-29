Фермин Эгидо Алонсо: Надеемся на долгосрочное проведение соревнований в Азербайджане

Основатель Oceanman Фермин Эгидо Алонсо выразил надежду на долгосрочное проведение соревнований в Азербайджане.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции, поделившись мнением о турнире по плаванию на открытой воде Oceanman Azerbaijan - Sea Breeze, который пройдет в Баку в 2027 году.

"Мы поверили, что сможем реализовать в Азербайджане хороший проект. Благодарю всех, кто нас поддерживает. В первую очередь я признателен генеральному секретарю Федерации плавания Азербайджана Октаю Атаеву. Также благодарю Министерство молодежи и спорта за поддержку этого проекта. Надеюсь, что мы будем проводить соревнования в Азербайджане долгое время", - сказал Алонсо.

Отметим, что турнир пройдет в сентябре 2027 года на территории Sea Breeze. Мероприятие соберет профессиональных спортсменов, любителей плавания и гостей из разных стран. Этапы Oceanman проводятся более чем в 35 странах мира. Серия объединяет профессиональных спортсменов, опытных пловцов, любителей в возрасте от 7 до 75 лет, семьи и корпоративные команды.

В программу Oceanman Azerbaijan - Sea Breeze входят заплывы на различные дистанции. Участники будут соревноваться в дистанциях Oceanman на 10 км, Half Oceanman - на 5 км и спринт - на 2 км.