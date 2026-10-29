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    Эльнур Мамедов: Проведение Oceanman в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 16:07
    Эльнур Мамедов: Проведение Oceanman в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране

    Проведение международного турнира по плаванию на открытой воде Oceanman Azerbaijan – Sea Breeze свидетельствует о доверии к Азербайджану как организатору крупных спортивных мероприятий.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов на пресс-конференции.

    "Азербайджан входит в число стран, выделяющихся высоким уровнем организации международных спортивных мероприятий. В этом году в Баку состоялось множество соревнований, некоторые из них продолжаются и сейчас. Проведение международного турнира по плаванию в Азербайджане также является показателем доверия к нашей стране", - сказал он.

    По словам Мамедова, турнир продемонстрирует доступность спорта для каждого и будет способствовать развитию плавания на открытой воде.

    "В Азербайджане есть возможности для развития плавания на открытой воде. Это будет массовое соревнование", - подчеркнул представитель министерства.

    Он выразил уверенность, что проект станет одним из наиболее успешных в регионе.

    Турнир пройдет в сентябре 2027 года на территории Sea Breeze. Он объединит профессиональных спортсменов, любителей плавания и гостей из разных стран.

    Этапы серии Oceanman проводятся более чем в 35 странах мира. В соревнованиях принимают участие профессиональные спортсмены, опытные пловцы, любители в возрасте от 7 до 75 лет, семьи и корпоративные команды.

    Программа Oceanman Azerbaijan – Sea Breeze предусматривает заплывы на нескольких дистанциях. Участники смогут выступить в 10-километровом заплыве Oceanman, преодолеть пятикилометровую дистанцию Half Oceanman или принять участие в спринтерском заплыве на два километра.

    Oceanman Azerbaijan – Sea Breeze Эльнур Мамедов
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