Эльнур Мамедов: Проведение Oceanman в Азербайджане свидетельствует о доверии к стране

Проведение международного турнира по плаванию на открытой воде Oceanman Azerbaijan – Sea Breeze свидетельствует о доверии к Азербайджану как организатору крупных спортивных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов на пресс-конференции.

"Азербайджан входит в число стран, выделяющихся высоким уровнем организации международных спортивных мероприятий. В этом году в Баку состоялось множество соревнований, некоторые из них продолжаются и сейчас. Проведение международного турнира по плаванию в Азербайджане также является показателем доверия к нашей стране", - сказал он.

По словам Мамедова, турнир продемонстрирует доступность спорта для каждого и будет способствовать развитию плавания на открытой воде.

"В Азербайджане есть возможности для развития плавания на открытой воде. Это будет массовое соревнование", - подчеркнул представитель министерства.

Он выразил уверенность, что проект станет одним из наиболее успешных в регионе.

Турнир пройдет в сентябре 2027 года на территории Sea Breeze. Он объединит профессиональных спортсменов, любителей плавания и гостей из разных стран.

Этапы серии Oceanman проводятся более чем в 35 странах мира. В соревнованиях принимают участие профессиональные спортсмены, опытные пловцы, любители в возрасте от 7 до 75 лет, семьи и корпоративные команды.

Программа Oceanman Azerbaijan – Sea Breeze предусматривает заплывы на нескольких дистанциях. Участники смогут выступить в 10-километровом заплыве Oceanman, преодолеть пятикилометровую дистанцию Half Oceanman или принять участие в спринтерском заплыве на два километра.