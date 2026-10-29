Президент Ильхам Алиев наградит финалистов турнира ФИФА U-15 в Баку

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов представит Азербайджан на саммите ОТГ.

По информации, полученной Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев не сможет принять участие в саммите Организации тюркских государств, который состоится в Турции, в связи с участием в ранее запланированных мероприятиях и плотным рабочим графиком.

30 октября Президент Ильхам Алиев наградит финалистов впервые проводимых в Баку чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15.

Отметим, что 30 октября состоятся финальный матч и официальная церемония закрытия впервые проводимых в Баку чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15. Участие главы государства в церемонии награждения было запланировано заранее.

По поручению Президента Ильхама Алиева Азербайджанскую Республику на саммите Организации тюркских государств представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Вместе с тем представители Азербайджана примут активное участие и в других соответствующих мероприятиях, которые состоятся в рамках саммита.