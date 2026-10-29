Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент Ильхам Алиев наградит финалистов турнира ФИФА U-15 в Баку

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 16:03
    Президент Ильхам Алиев наградит финалистов турнира ФИФА U-15 в Баку

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов представит Азербайджан на саммите ОТГ.

    По информации, полученной Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев не сможет принять участие в саммите Организации тюркских государств, который состоится в Турции, в связи с участием в ранее запланированных мероприятиях и плотным рабочим графиком.

    30 октября Президент Ильхам Алиев наградит финалистов впервые проводимых в Баку чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15.

    Отметим, что 30 октября состоятся финальный матч и официальная церемония закрытия впервые проводимых в Баку чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15. Участие главы государства в церемонии награждения было запланировано заранее.

    По поручению Президента Ильхама Алиева Азербайджанскую Республику на саммите Организации тюркских государств представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Вместе с тем представители Азербайджана примут активное участие и в других соответствующих мероприятиях, которые состоятся в рамках саммита.

    Ильхам Алиев Организация тюркских государств (ОТГ) Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən FİFA U-15 yarışının finalçılarını mükafatlandıracaq
    President Ilham Aliyev to present awards to finalists of FIFA U-15 tournament in Baku
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