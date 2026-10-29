В Азербайджане за 9 месяцев 2026г совершено более 22 тыс. преступлений

В Азербайджане за девять месяцев 2026 года правоохранительными органами зарегистрировано 22 804 преступления, раскрываемость составила 90,5%.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за январь-сентябрь 2026 года и предстоящим задачам.

Уровень раскрываемости преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел и прокуратурой, составил 93,7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение числа преступлений на 5,7%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также покушений на убийство и других.