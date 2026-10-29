В Азербайджане за 9 месяцев 2026г совершено более 22 тыс. преступлений
Происшествия
- 29 октября, 2026
- 16:03
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В Азербайджане за девять месяцев 2026 года правоохранительными органами зарегистрировано 22 804 преступления, раскрываемость составила 90,5%.
Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за январь-сентябрь 2026 года и предстоящим задачам.
Уровень раскрываемости преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел и прокуратурой, составил 93,7%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение числа преступлений на 5,7%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также покушений на убийство и других.
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