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    В Азербайджане за 9 месяцев 2026г совершено более 22 тыс. преступлений

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 16:03
    В Азербайджане за 9 месяцев 2026г совершено более 22 тыс. преступлений

    В Азербайджане за девять месяцев 2026 года правоохранительными органами зарегистрировано 22 804 преступления, раскрываемость составила 90,5%.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за январь-сентябрь 2026 года и предстоящим задачам.

    Уровень раскрываемости преступлений, зарегистрированных Министерством внутренних дел и прокуратурой, составил 93,7%.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение числа преступлений на 5,7%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также покушений на убийство и других.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Преступность
    Bu ilin 9 ayı ərzində 22 804 cinayət törədilib
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