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    Bu ilin 9 ayı ərzində 22 804 cinayət törədilib

    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 15:40
    Bu ilin 9 ayı ərzində 22 804 cinayət törədilib

    Bu ilin 9 ayı ərzində 22 804 cinayət törədilib, 90,5 faizinin açılması təmin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyində 2026-cı ilin 9 ayında əməliyyat-xidməti fəaliyyətin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş Kollegiya iclasında bildirilib.

    Qeyd edilib ki, Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorluq üzrə qeydə alınmış cinayətlərin 93,7 faizi açılıb.

    Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cinayətlərin sayı 5,7 faiz, o cümlədən ağır və xüsusilə ağır cinayətlər, qeyri-aşkar şəraitdə baş verənlər, adam öldürməyə cəhdlər, qəsdən sağlamlığa ağır və az ağır zərər vurmalar, mülkiyyət əleyhinə olanlar, onlardan oğurluqlar, dələduzluqlar, quldurluqlar, hədə-qorxu ilə tələb etmələr, avtonəqliyyat vasitəsinin qaçırılması, habelə xuliqanlıqlar, yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilənlər, odlu silahın tətbiqi ilə və qrup halında baş verən hüquqazidd əməllərin sayı azalıb.

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Dələduzluq cinayəti
    В Азербайджане за 9 месяцев 2026г совершено более 22 тыс. преступлений
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