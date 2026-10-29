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    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы сотрудничества в энергетике

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 16:19
    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы сотрудничества в энергетике

    Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и министр энергетики и минеральных ресурсов страны Салех Али аль-Харабшех в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере и будущие совместные проекты.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства Азербайджана в Иордании в соцсети X.

    "В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Иорданией, а также о будущих совместных проектах", - говорится в сообщении.

    Шахин Абдуллаев Салех Али аль-Харабшех Азербайджано-иорданские отношения Энергетический сектор
    Azərbaycan və İordaniya energetika sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Jordan discuss energy cooperation and joint projects
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