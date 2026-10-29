Азербайджан и Иордания обсудили перспективы сотрудничества в энергетике
Энергетика
- 29 октября, 2026
- 16:19
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Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и министр энергетики и минеральных ресурсов страны Салех Али аль-Харабшех в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере и будущие совместные проекты.
Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства Азербайджана в Иордании в соцсети X.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Иорданией, а также о будущих совместных проектах", - говорится в сообщении.
Azərbaycan və İordaniya energetika sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
Azerbaijan, Jordan discuss energy cooperation and joint projects
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Азербайджан и Иордания обсудили перспективы сотрудничества в энергетикеЭнергетика