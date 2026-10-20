Kolumbiyada qızıl mədənində torpaq sürüşməsi nəticəsində 14 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2026
- 05:57
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Kolumbiyanın cənub-qərbində qanunsuz qızıl mədənində torpaq uçqunu nəticəsində azı 14 nəfər ölüb, daha 7 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un "Caracol" telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Narinyu departamentinin sülh və insan hüquqları məsələləri üzrə katibi Aleks Qonsales bildirib.
"Hazırda 14 nəfərin öldüyü məlumdur, daha 7 nəfər yaralanıb. Axtarış-xilasetmə işləri artıq başa çatıb", – o deyib.
Daha əvvəl hadisə nəticəsində 9 nəfərin öldüyü bildirilirdi.
Qonsalesin sözlərinə görə, faciə Santa-Barbara bələdiyyəsinin ərazisində yerləşən qanunsuz açıq tipli mədəndə baş verib. Torpaq uçqunu nəticəsində qızıl hasilatı ilə məşğul olan şaxtaçılar dağıntılar altında qalıblar.
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