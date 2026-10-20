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    Kolumbiyada qızıl mədənində torpaq sürüşməsi nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 05:57
    Kolumbiyada qızıl mədənində torpaq sürüşməsi nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Kolumbiyanın cənub-qərbində qanunsuz qızıl mədənində torpaq uçqunu nəticəsində azı 14 nəfər ölüb, daha 7 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un "Caracol" telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Narinyu departamentinin sülh və insan hüquqları məsələləri üzrə katibi Aleks Qonsales bildirib.

    "Hazırda 14 nəfərin öldüyü məlumdur, daha 7 nəfər yaralanıb. Axtarış-xilasetmə işləri artıq başa çatıb", – o deyib.

    Daha əvvəl hadisə nəticəsində 9 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    Qonsalesin sözlərinə görə, faciə Santa-Barbara bələdiyyəsinin ərazisində yerləşən qanunsuz açıq tipli mədəndə baş verib. Torpaq uçqunu nəticəsində qızıl hasilatı ilə məşğul olan şaxtaçılar dağıntılar altında qalıblar.

    qızıl mədəni Kolumbiya
    В Колумбии при обрушении грунта на нелегальном руднике погибли 14 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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