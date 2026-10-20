В Колумбии при обрушении грунта на нелегальном руднике погибли 14 человек
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 05:51
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На юго-западе Колумбии в результате обрушения грунта на нелегальном золотодобывающем руднике погибли по меньшей мере 14 человек, еще семеро пострадали.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Caracol, об этом сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес.
"На данный момент известно о 14 погибших. Также есть семеро раненых. К настоящему времени поисковые работы уже завершены", - заявил он.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
По словам Гонсалеса, трагедия произошла на нелегальном руднике открытого типа в муниципалитете Санта-Барбара. В результате обрушения грунта под завалами оказались горняки, занимавшиеся добычей золота.
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