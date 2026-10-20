İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Pentaqon rəhbəri İsrailə gizli səfər edib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 04:49
    Pentaqon rəhbəri İsrailə gizli səfər edib

    ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset İsrailə gizli səfər edib və ölkənin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Onların sözlərinə görə, görüş oktyabrın 19-da, bazar ertəsi günü baş tutub. Danışıqların təfərrüatları açıqlanmayıb.

    Nəşr qeyd edir ki, Heqsetin səfəri ABŞ Prezidenti Donald Trampın 27 oktyabr 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılan İsrail parlament seçkilərində Netanyahunun namizədliyini dəstəkləməsindən bir gün sonraya təsadüf edib.

    Bundan əlavə, görüş Vaşinqton və Təl-Əviv arasında İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatların mümkün bərpası ilə bağlı danışıqların aparıldığı bir vaxta təsadüf edib.

    ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) İsrail Dövləti
    Axios: Глава Пентагона тайно посетил Израиль и встретился с Нетаньяху
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:49
    Pentaqon rəhbəri İsrailə gizli səfər edib
    Digər ölkələr
    04:24
    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirilə bilər
    Digər ölkələr
    03:57
    Vens Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə qarşı çıxıb
    Digər ölkələr
    03:22
    UEFA FIFA-dan İnfantinonun yeni şirkət yaratmaq təşəbbüsü ilə bağlı izahat tələb edib
    Futbol
    02:45
    ABŞ-də məsciddə atışma olub, ölən və yaralanan var
    Digər ölkələr
    02:11
    Tramp Fransadakı kütləvi iğtişaşların səbəbini immiqrasiya siyasəti ilə əlaqələndirib
    Digər ölkələr
    01:44
    Foto
    Serbiya və Azərbaycan idman sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    01:27
    Yaponiya Marsın peyki Fobosdan torpaq nümunələri gətirmək üçün kosmik aparat buraxıb
    Digər ölkələr
    00:48
    FT: Fransadakı iğtişaşlar hakimiyyətin vəziyyətə nəzarət edə bilmədiyini göstərib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti