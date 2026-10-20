Axios: Глава Пентагона тайно посетил Израиль и встретился с Нетаньяху
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 04:45
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Министр обороны США Пит Хегсет совершил необъявленный визит в Израиль, в ходе которого встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом сообщили осведомленные источники портала.
По их данным, встреча состоялась в понедельник, 19 октября. Подробности переговоров не раскрываются.
Издание отмечает, что визит Хегсета состоялся на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле, запланированных на 27 октября 2026 года.
Кроме того, встреча прошла на фоне переговоров Вашингтона и Тель-Авива о возможном возобновлении масштабных военных действий против Ирана.
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