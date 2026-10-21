Арагчи заявил, что Иран категорически не доверяет США
В регионе
- 21 октября, 2026
- 00:56
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран категорически не доверяет Вашингтону.
Как сообщает Report, об этом он высказался в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Ахбария".
Ссылаясь на опыт переговоров с США, глава иранского МИД заявил, что в большинстве случаев переговоры заканчивались "нападением" США.
"У нас были такие переговоры с американской стороной, которые завершались началом войны против нашей страны. Опыт доказал, что в процессе переговоров американцам категорически нельзя доверять", - цитирует слова Арагчи агентство Tasnim.
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