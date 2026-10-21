Арагчи заявил, что Иран категорически не доверяет США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран категорически не доверяет Вашингтону.

Как сообщает Report, об этом он высказался в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Ахбария".

Ссылаясь на опыт переговоров с США, глава иранского МИД заявил, что в большинстве случаев переговоры заканчивались "нападением" США.

"У нас были такие переговоры с американской стороной, которые завершались началом войны против нашей страны. Опыт доказал, что в процессе переговоров американцам категорически нельзя доверять", - цитирует слова Арагчи агентство Tasnim.