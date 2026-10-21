SpaceX увеличила квартальную выручку на 161% в годовом выражении

SpaceX в третьем квартале увеличила свою выручку до $14,6 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчетность компании.

По информации издания, нынешний показатель компании на 161% больше, чем квартальная выручка за аналогичный период 2025 года ($5,6 млрд). Этот показатель превзошел ожидания аналитиков, по прогнозам которых выручка SpaceX за квартал должна была составить $12,9 млрд, указывает FT.

Чистая прибыль компании в промежутке с июля по сентябрь 2026 года составила $4,4 млрд. Отмечается, что рост выручки обусловлен увеличением продаж услуг облачных вычислений. Таким образом, выручка от искусственного интеллекта выросла в девять раз, достигнув $7,6 млрд по сравнению с $813 млн годом ранее, а также утроилась с $2,56 млрд в предыдущем квартале.