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    SpaceX увеличила квартальную выручку на 161% в годовом выражении

    Бизнес
    • 21 октября, 2026
    • 02:39
    SpaceX увеличила квартальную выручку на 161% в годовом выражении

    SpaceX в третьем квартале увеличила свою выручку до $14,6 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчетность компании.

    По информации издания, нынешний показатель компании на 161% больше, чем квартальная выручка за аналогичный период 2025 года ($5,6 млрд). Этот показатель превзошел ожидания аналитиков, по прогнозам которых выручка SpaceX за квартал должна была составить $12,9 млрд, указывает FT.

    Чистая прибыль компании в промежутке с июля по сентябрь 2026 года составила $4,4 млрд. Отмечается, что рост выручки обусловлен увеличением продаж услуг облачных вычислений. Таким образом, выручка от искусственного интеллекта выросла в девять раз, достигнув $7,6 млрд по сравнению с $813 млн годом ранее, а также утроилась с $2,56 млрд в предыдущем квартале.

    SpaceX Выручка
    "SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
    44 filmi
    44 filmi

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