    В массовом ДТП в Киркуке погибли шесть, пострадали 27 человек

    В дорожно-транспортном происшествии с участием 24 автомобилей на севере иракского Киркука погибли шесть человек, еше 27 получили травмы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на INA.

    Согласно информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, в результате чего грузовик смял как находившиеся в движении, так и припаркованные автомобили.

    В Управлении здравоохранения Киркука уточнили, что в аварии погибли шесть человек, еще 27 получили различные ранения, состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

    Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Kərkükdə baş verən zəncirvari qəzada altı nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb

