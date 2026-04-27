В массовом ДТП в Киркуке погибли шесть, пострадали 27 человек
Другие страны
- 27 апреля, 2026
- 01:27
В дорожно-транспортном происшествии с участием 24 автомобилей на севере иракского Киркука погибли шесть человек, еше 27 получили травмы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на INA.
Согласно информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, в результате чего грузовик смял как находившиеся в движении, так и припаркованные автомобили.
В Управлении здравоохранения Киркука уточнили, что в аварии погибли шесть человек, еще 27 получили различные ранения, состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.
Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
