Южнокорейская компания поможет Азербайджану в цифровизации железных дорог

Южнокорейская железнодорожная корпорация KORAIL стала победителем тендера Азиатского банка развития (АБР), в рамках которого поделится с Азербайджаном опытом цифровизации и управления железнодорожным транспортом.

Как сообщает Report со ссылкой на KORAIL, делегация из шести руководителей и специалистов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" находится в Южной Корее с пятидневным визитом для прохождения специализированной обучающей программы. Церемония открытия учебного курса состоялась накануне на территории Сеульского вокзала с участием порядка 10 представителей железнодорожных ведомств двух стран.

Программа реализуется в рамках проекта технического содействия АБР под названием "Развитие потенциала цифровизации Азербайджанских железных дорог".

Данный механизм техпомощи предназначен для передачи специализированных знаний, экспертных рекомендаций и проведения тренингов в целях повышения технологического уровня развивающихся стран.

Корейские эксперты ознакомят азербайджанских коллег с технологиями превентивного технического обслуживания по фактическому состоянию (CBM), осуществляющего мониторинг оборудования в режиме реального времени, а также с платформами безопасности на базе искусственного интеллекта и больших данных (Big Data).

Программа визита также предусматривает посещение Центра ИТ-операций, Центра управления движением поездов и высокоскоростного депо в Кояне для ознакомления с практическим применением цифровых решений в повседневной эксплуатации железных дорог.

В KORAIL рассчитывают, что успешная реализация текущего проекта АБР придаст импульс для расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами и выхода на новые рынки.

"Мы намерены и впредь активно сотрудничать с международными организациями и профильными ведомствами в целях продвижения передовых технологических возможностей и высокого потенциала южнокорейской железнодорожной отрасли на мировой арене", - сказал глава подразделения перспективных разработок KORAIL Ким Гван Мо.

Отметим, что корпорация ведет активную международную деятельность в сфере обучения кадров с момента открытия Международного учебного центра железнодорожного транспорта в 2008 году, передав свой опыт представителям железнодорожных ведомств 58 стран.