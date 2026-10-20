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    Южнокорейская компания поможет Азербайджану в цифровизации железных дорог

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2026
    • 09:17
    Южнокорейская компания поможет Азербайджану в цифровизации железных дорог

    Южнокорейская железнодорожная корпорация KORAIL стала победителем тендера Азиатского банка развития (АБР), в рамках которого поделится с Азербайджаном опытом цифровизации и управления железнодорожным транспортом.

    Как сообщает Report со ссылкой на KORAIL, делегация из шести руководителей и специалистов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" находится в Южной Корее с пятидневным визитом для прохождения специализированной обучающей программы. Церемония открытия учебного курса состоялась накануне на территории Сеульского вокзала с участием порядка 10 представителей железнодорожных ведомств двух стран.

    Программа реализуется в рамках проекта технического содействия АБР под названием "Развитие потенциала цифровизации Азербайджанских железных дорог".

    Данный механизм техпомощи предназначен для передачи специализированных знаний, экспертных рекомендаций и проведения тренингов в целях повышения технологического уровня развивающихся стран.

    Корейские эксперты ознакомят азербайджанских коллег с технологиями превентивного технического обслуживания по фактическому состоянию (CBM), осуществляющего мониторинг оборудования в режиме реального времени, а также с платформами безопасности на базе искусственного интеллекта и больших данных (Big Data).

    Программа визита также предусматривает посещение Центра ИТ-операций, Центра управления движением поездов и высокоскоростного депо в Кояне для ознакомления с практическим применением цифровых решений в повседневной эксплуатации железных дорог.

    В KORAIL рассчитывают, что успешная реализация текущего проекта АБР придаст импульс для расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами и выхода на новые рынки.

    "Мы намерены и впредь активно сотрудничать с международными организациями и профильными ведомствами в целях продвижения передовых технологических возможностей и высокого потенциала южнокорейской железнодорожной отрасли на мировой арене", - сказал глава подразделения перспективных разработок KORAIL Ким Гван Мо.

    Отметим, что корпорация ведет активную международную деятельность в сфере обучения кадров с момента открытия Международного учебного центра железнодорожного транспорта в 2008 году, передав свой опыт представителям железнодорожных ведомств 58 стран.

    Цифровизация железных дорог Азиатский банк развития (АБР) KORAIL Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Cənubi Koreya şirkəti infrastukturu rəqəmsallaşdırmaqda ADY-yə kömək edəcək
    S. Korean company to assist Azerbaijan in digitalization of its railways
    44 - Tezliklə
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