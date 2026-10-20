İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Cənubi Koreya şirkəti infrastukturu rəqəmsallaşdırmaqda ADY-yə kömək edəcək

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:45
    Cənubi Koreya şirkəti infrastukturu rəqəmsallaşdırmaqda ADY-yə kömək edəcək

    Cənubi Koreyanın KORAIL dəmir yolu korporasiyası Asiya İnkişaf Bankının (ADB) tenderinin qalibi olub və bu çərçivədə rəqəmsallaşma, həmçinin dəmir yolu nəqliyyatının idarə edilməsi ilə bağlı təcrübəsini Azərbaycanla bölüşəcək.

    "Report" KORAIL-a istinadən xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin altı rəhbər və mütəxəssisindən ibarət nümayəndə heyəti ixtisaslaşdırılmış təlim proqramı keçmək üçün Cənubi Koreyada beşgünlük səfərdədir.

    Təlim kursunun açılış mərasimi ötən gün Seul vağzalında hər iki ölkənin dəmir yolu idarələrinin 10-a yaxın nümayəndəsinin iştirakı ilə baş tutub.

    Proqram ADB-nin "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın rəqəmsallaşdırılması potensialının inkişafı" adlı texniki yardım layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.

    Bu texniki yardım mexanizmi inkişaf etməkdə olan ölkələrin texnoloji səviyyəsini artırmaq məqsədilə ixtisaslaşdırılmış biliklərin, ekspert tövsiyələrinin ötürülməsi və təlimlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub.

    Bununla belə, koreyalı ekspertlər azərbaycanlı həmkarlarını avadanlıqların real vaxt rejimində monitorinqini həyata keçirən faktiki vəziyyətə görə preventiv texniki xidmət (CBM) texnologiyaları, həmçinin süni intellekt və "Big Data" əsasında təhlükəsizlik platformaları ilə tanış edəcəklər.

    Səfər proqramında, həmçinin dəmir yollarının gündəlik istismarında rəqəmsal həllərin praktik şəkildə tətbiqi ilə tanış olmaq üçün İT Əməliyyatları Mərkəzi, Qatarların Hərəkətini İdarəetmə Mərkəzi və Koyandakı yüksəksürətli deponun ziyarət edilməsi nəzərdə tutulur.

    KORAIL-dan bildirilib ki, ADB-nin cari layihəsinin uğurla həyata keçirilməsi beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və yeni bazarlara çıxmağa təkan verəcək.

    "Cənubi Koreya dəmir yolu sənayesinin qabaqcıl texnoloji imkanlarını və yüksək potensialını dünya arenasında təşviq etmək məqsədilə beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin müvafiq qurumlarla bundan sonra da fəal əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik", - KORAIL-ın perspektiv işləmələr bölməsinin rəhbəri Kim Qvan Mo deyib.

    Bu korporasiya 2008-ci ildə Beynəlxalq Dəmir Yolu Nəqliyyatı Tədris Mərkəzi açılandan bəri kadr hazırlığı sahəsində beynəlxalq fəaliyyət göstərir və öz təcrübəsini 58 ölkənin dəmir yolu idarələrinin nümayəndələrinə ötürüb.

    KORAIL Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Cənubi Koreya
    Южнокорейская компания поможет Азербайджану в цифровизации железных дорог
    S. Korean company to assist Azerbaijan in digitalization of its railways
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