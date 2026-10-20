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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2026
    • 08:20
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

    1. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Проспект Бабека - в направлении центра;

    3. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога - в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

    6. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    9. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Улица Бакиханова - от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга "Статистика".

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
    44 - Tezliklə
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