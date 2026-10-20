Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2026)
- 20 октября, 2026
- 09:19
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 1,9097 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,8%, до 2,0531 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9097
|
100 российских рублей
|
2,0531
|
1 австралийский доллар
|
1,1871
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1281
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
1 китайский юань
|
0,2546
|
1 датская крона
|
0,2555
|
1 грузинский лари
|
0,6545
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2667
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1718
|
1 швейцарский франк
|
2,0617
|
1 израильский шекель
|
0,5485
|
1 канадский доллар
|
1,2073
|
1 кувейтский динар
|
5,4671
|
100 казахстанских тенге
|
0,3760
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5266
|
1 молдавский лей
|
0,0951
|
1 норвежская крона
|
0,1809
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6138
|
1 польский злотый
|
0,4371
|
1 румынский лей
|
0,3586
|
1 сербский динар
|
0,0163
|
1 сингапурский доллар
|
1,3296
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3033
|
1 Турецкая лира
|
0,0343
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0377
|
100 Японских йен
|
1,0749
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9650
|
Золото
|
7044,5025
|
Серебро
|
97,6697
|
Платина
|
2805,6375
|
Палладий
|
1905,2410