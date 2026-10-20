Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2026)

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 1,9097 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,8%, до 2,0531 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9097

    100 российских рублей

    2,0531

    1 австралийский доллар

    1,1871

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1281

    1 чешская крона

    0,0785

    1 китайский юань

    0,2546

    1 датская крона

    0,2555

    1 грузинский лари

    0,6545

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2667

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1718

    1 швейцарский франк

    2,0617

    1 израильский шекель

    0,5485

    1 канадский доллар

    1,2073

    1 кувейтский динар

    5,4671

    100 казахстанских тенге

    0,3760

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5266

    1 молдавский лей

    0,0951

    1 норвежская крона

    0,1809

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6138

    1 польский злотый

    0,4371

    1 румынский лей

    0,3586

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3296

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3033

    1 Турецкая лира

    0,0343

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0377

    100 Японских йен

    1,0749

    1 Новозеландский доллар

    0,9650

    Золото

    7044,5025

    Серебро

    97,6697

    Платина

    2805,6375

    Палладий

    1905,2410
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2026)
    CBA currency exchange rates (20.10.2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:55
    На освобожденных территориях Азербайджана строятся 8 ГЭС
    Энергетика
    09:48
    Баба Рзаев: За 7 лет в Азербайджане построена и реконструирована 51 подстанция
    Энергетика
    09:43
    Нефть марки Brent подорожала до $109,92 за баррель
    Энергетика
    09:42
    В Азербайджане за 23 года создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей
    Энергетика
    09:26
    В Сеуле из-за пожара в двух зданиях один человек умер, 18 ранены
    Другие страны
    09:26
    Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сегодня сыграет с дортмундской "Боруссией"
    Футбол
    09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2026)
    Финансы
    09:17
    Южнокорейская компания поможет Азербайджану в цифровизации железных дорог
    Инфраструктура
    09:16
    В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
    Другие страны
    Лента новостей