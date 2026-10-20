Ilham Aliyev Road to Victory
    Ilham Aliyev Road to Victory

    CBA currency exchange rates (20.10.2026)

    Finance
    • 20 October, 2026
    • 09:37
    CBA currency exchange rates (20.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.02% to 1.9097 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.0531 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9097

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0531

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1871

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1281

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0785

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2546

    1 DKK (Danish krone)

    0.2555

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6545

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2166

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2667

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1718

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0617

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5485

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2073

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4671

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3760

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5266

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0951

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1809

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6138

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4371

    1 RON (Romanian leu)

    0.3586

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0163

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3296

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4531

    1 SDR (IMF)

    2.3033

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0343

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0377

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0749

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9650

    Gold (1 ounce)

    7,044.5025

    Silver (1 ounce)

    97.6697

    Platinum (1 ounce)

    2,805.6375

    Palladium (1 ounce)

    1,905.2410
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