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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2026)

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9097 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9097

    100 Rusiya rublu

    2,0531

    1 Avstraliya dolları

    1,1871

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1281

    1 Çexiya kronu

    0,0785

    1 Çin yuanı

    0,2546

    1 Danimarka kronu

    0,2555

    1 Gürcü larisi

    0,6545

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2667

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1718

    1 İsveçrə frankı

    2,0617

    1 İsrail şekeli

    0,5485

    1 Kanada dolları

    1,2073

    1 Küveyt dinarı

    5,4671

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3760

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5266

    1 Moldova leyi

    0,0951

    1 Norveç kronu

    0,1809

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6138

    1 Polşa zlotası

    0,4371

    1 Rumıniya leyi

    0,3586

    1 Serbiya dinarı

    0,0163

    1 Sinqapur dolları

    1,3296

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3033

    Türk lirəsi

    0,0343

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0377

    Yapon yeni

    1,0749

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9650

    Qızıl

    7044,5025

    Gümüş

    97,6697

    Platin

    2805,6375

    Palladium

    1905,2410
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Manatın məzənnəsi Valyuta məzənnələri Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2026)
    CBA currency exchange rates (20.10.2026)
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