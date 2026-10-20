В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Южных Сандвичевых островов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Германской исследовательской группы геологических наук GFZ.

Первоначально эпицентр, расположенный на глубине 96,5 км, был определен как находящийся на широте 56,28 градуса южной широты и долготе 26,63 градуса западной долготы.