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    В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

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    • 20 октября, 2026
    • 09:16
    В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Южных Сандвичевых островов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Германской исследовательской группы геологических наук GFZ.

    Первоначально эпицентр, расположенный на глубине 96,5 км, был определен как находящийся на широте 56,28 градуса южной широты и долготе 26,63 градуса западной долготы.

    Землетрясение
    Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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