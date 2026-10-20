В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 09:16
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Южных Сандвичевых островов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Германской исследовательской группы геологических наук GFZ.
Первоначально эпицентр, расположенный на глубине 96,5 км, был определен как находящийся на широте 56,28 градуса южной широты и долготе 26,63 градуса западной долготы.
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В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2Другие страны