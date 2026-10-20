İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:49
    Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Geoloji Elmlər Tədqiqat Qrupunun (GFZ) məlumatında bildirilib.

    Zəlzələnin episentri 96,5 km dərinlikdə yerləşib.

    Cənubi Sendviç Zəlzələ
    В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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