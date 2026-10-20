Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2026
- 09:49
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Cənubi Sendviç adaları bölgəsində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Geoloji Elmlər Tədqiqat Qrupunun (GFZ) məlumatında bildirilib.
Zəlzələnin episentri 96,5 km dərinlikdə yerləşib.
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