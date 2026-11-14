WSJ: ABŞ qızılcanın kökünü kəsmiş ölkə statusundan məhrum edilib
- 14 noyabr, 2026
- 05:31
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Panamerika Səhiyyə Təşkilatı (PST) ABŞ-ni qızılcanın endemik ötürülməsinin ləğv edildiyi ölkə statusundan məhrum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, 2026-cı ildə ABŞ-də 5,4 mindən çox qızılcaya yoluxma halı qeydə alınıb ki, bu da son bir neçə onillikdə ən yüksək göstəricidir. Təkcə noyabr ayında Pensilvaniya, Nyu-York və Viskonsin ştatlarında bir-biri ilə əlaqəli olmayan xəstəlik alovlanmaları nəticəsində beş nəfər ölüb ölüb.
ABŞ genişmiqyaslı peyvəndləmə kampaniyaları sayəsində 2000-ci ildə qızılcanı ləğv etmiş ölkə statusunu alıb. Lakin son altı il ərzində uşaq bağçalarına gedən, qızılca, parotit və məxmərəyə qarşı peyvənd olunmuş uşaqların payı 95,2%-dən 92,4%-ə qədər azalıb.
Statusun bərpa olunması üçün Birləşmiş Ştatlar ən azı 12 ay ərzində virusun davamlı ötürülməsinin dayandırılmasına nail olmalıdır. Qəzetin qeyd etdiyi kimi, bunun üçün illər tələb oluna bilər.