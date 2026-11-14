WSJ: США лишили статуса страны, искоренившей корь

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США статуса страны, в которой ликвидирована эндемичная передача кори.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в 2026 году в США зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев заболевания корью, что стало максимальным показателем за несколько десятилетий. Только в ноябре в штатах Пенсильвания, Нью-Йорк и Висконсин зафиксировано пять смертельных случаев в результате не связанных между собой вспышек заболевания.

США получили статус страны, ликвидировавшей корь, в 2000 году благодаря масштабным кампаниям вакцинации. Однако за последние шесть лет доля привитых от кори, паротита и краснухи детей, посещающих детские сады, сократилась с 95,2% до 92,4%.

Для восстановления статуса Соединенным Штатам необходимо добиться прекращения непрерывной передачи вируса на протяжении как минимум 12 месяцев. Как отмечает газета, на это могут потребоваться годы.