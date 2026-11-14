Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    WSJ: США лишили статуса страны, искоренившей корь

    Здоровье
    • 14 ноября, 2026
    • 05:20
    WSJ: США лишили статуса страны, искоренившей корь

    Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США статуса страны, в которой ликвидирована эндемичная передача кори.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным издания, в 2026 году в США зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев заболевания корью, что стало максимальным показателем за несколько десятилетий. Только в ноябре в штатах Пенсильвания, Нью-Йорк и Висконсин зафиксировано пять смертельных случаев в результате не связанных между собой вспышек заболевания.

    США получили статус страны, ликвидировавшей корь, в 2000 году благодаря масштабным кампаниям вакцинации. Однако за последние шесть лет доля привитых от кори, паротита и краснухи детей, посещающих детские сады, сократилась с 95,2% до 92,4%.

    Для восстановления статуса Соединенным Штатам необходимо добиться прекращения непрерывной передачи вируса на протяжении как минимум 12 месяцев. Как отмечает газета, на это могут потребоваться годы.

    Вспышка кори Соединенные Штаты Америки (США)
    WSJ: ABŞ qızılcanın kökünü kəsmiş ölkə statusundan məhrum edilib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    06:05
    Айхан Аббасов: Мы выполнили свою задачу и заняли первое место в группе
    Футбол
    05:36
    В США отменили запрет на вылеты самолетов по всей стране — Обновлено-2
    Другие страны
    05:20
    WSJ: США лишили статуса страны, искоренившей корь
    Здоровье
    04:49
    В Аргентине при взрыве на газопроводе погиб один, пострадали более 30 человек - Обновлено
    Другие страны
    04:19
    Reuters: Трамп встретится с Си Цзиньпином и Путиным на полях АТЭС
    Другие страны
    03:42
    В Ордубаде перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека
    Происшествия
    03:22
    В Новом Орлеане танкер протаранил круизное судно, госпитализированы 32 человека - Обновлено
    Другие страны
    03:12
    SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Starship
    Другие страны
    02:46
    КСИР сообщил о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе
    В регионе
    Лента новостей