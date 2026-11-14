İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Yeni Orleanda gəmi qəzasından sonra 32 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 03:44
    Yeni Orleanda gəmi qəzasından sonra 32 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib - Yenilənib

    Luiziana ştatının Yeni Orlean şəhərində "Atlantic Asphalt" tankeri Missisipi çayında "American Heritage" sərnişin çay gəmisi ilə toqquşub.

    "Report" "ABC News"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 32 nəfər müxtəlif xəsarətlər alıb, onların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Toqquşma noyabrın 13-də yerli vaxtla təxminən saat 12:30-da (Bakı vaxtı ilə 22:00-da) baş verib. Kruiz gəmisinin göyərtəsində 129 sərnişin və heyət üzvləri olub.

    Nyu-Orlean meri Helena Morenonun sözlərinə görə, zərərçəkənlərin xəsarətləri həyat üçün təhlükə yaratmır.

    Toqquşmadan sonra sərnişinlər gəmini tərk etməyə başlayıblar. Su dolan gəmi çevrilib. İnsanların xilası üçün fövqəladə hallar xidmətlərinin, sahil mühafizəsinin əməkdaşları və yaxınlıqdakı gəmilərin heyətləri cəlb olunub.

    İlkin məlumatlara görə, tanker idarəetməni itirərək sahilə yan almış kruiz gəmisinə çırpılıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Xilasetmə əməliyyatı müddətində Missisipi çayının sözügedən hissəsində gəmilərin hərəkəti dayandırılıb.

    ABŞ-nin Yeni Orlean şəhərində göyərtəsində 130-dan çox insanın olduğu çay kruiz gəmisi ilə tankerin toqquşması nəticəsində 20-yə yaxın şəxs xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, "Atlantic Asphalt" şirkətinə məxsus tanker yerli vaxtla günorta radələrində Missisipi çayındakı dokda "American Heritage" gəmisi ilə toqquşub.

    İnsidentdən sonra Yeni Orlean Universitetinin Tibb Mərkəzi və digər "LCMC Health" xəstəxanaları iyirmiyə yaxın zərərçəkəni qəbul edib.

    Zərbənin ardınca kruiz gəmisi böyür üstə aşıb və batmağa başlayıb.

    Hadisə yerində aidiyyəti qurumların əməkdaşları çalışır, hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

    Gəmi qəzası İnsident Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    В Новом Орлеане танкер протаранил круизное судно, госпитализированы 32 человека - Обновлено
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:44
    Yeni Orleanda gəmi qəzasından sonra 32 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    03:29
    Ordubadda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
    Hadisə
    03:21
    "SpaceX" şirkəti "Starship" gəmisi ilə daşıyıcı raketi buraxıb
    Digər ölkələr
    02:17
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki neft tankerində partlayış baş verib
    Region
    01:55
    ABŞ-də bütün uçuşlar dayandırılıb
    Digər ölkələr
    01:48
    UEFA Millətlər Liqası: Niderland yığması Yunanıstanı 7 cavabsız topla məğlub edib
    Futbol
    01:38
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi qrupdakı sonuncu oyununda Lixtenşteyni məğlub edib - Yenilənib-4
    Futbol
    01:22
    Məkkə sazişi Türkiyədə təsdiqlənib
    Region
    00:59
    Qətər və Türkiyə regional münaqişələrdə birgə vasitəçiliyi razılaşdırıb – Yenilənib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti