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    При столкновении танкера с круизным судном в Новом Орлеане пострадали до 20 человек

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 02:11
    При столкновении танкера с круизным судном в Новом Орлеане пострадали до 20 человек

    Порядка 20 человек пострадали при столкновении танкера с речным круизным судном, на борту которого находилось более 130 пассажиров и экипаж.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на CNN.

    Согласно информации, танкер компании Atlantic Asphalt столкнулся с судном American Heritage около полудня по местному (22:00 по бакинскому) времени в доке на реке Миссисипи.

    После инцидента Университетский медицинский центр Нового Орлеана и другие больницы LCMC Health приняли около двух десятков пострадавших.

    Вслед за ударом круизное судно опрокинулось на бок и стало тонуть.

    На месте инцидента работают сотрудники профильных ведомств, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Столкновение судов Новый Орлеан Соединенные Штаты Америки (США)
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