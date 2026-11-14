При столкновении танкера с круизным судном в Новом Орлеане пострадали до 20 человек

Порядка 20 человек пострадали при столкновении танкера с речным круизным судном, на борту которого находилось более 130 пассажиров и экипаж.

Об этом Report сообщает со ссылкой на CNN.

Согласно информации, танкер компании Atlantic Asphalt столкнулся с судном American Heritage около полудня по местному (22:00 по бакинскому) времени в доке на реке Миссисипи.

После инцидента Университетский медицинский центр Нового Орлеана и другие больницы LCMC Health приняли около двух десятков пострадавших.

Вслед за ударом круизное судно опрокинулось на бок и стало тонуть.

На месте инцидента работают сотрудники профильных ведомств, обстоятельства произошедшего выясняются.