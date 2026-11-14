При столкновении танкера с круизным судном в Новом Орлеане пострадали до 20 человек
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 02:11
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Порядка 20 человек пострадали при столкновении танкера с речным круизным судном, на борту которого находилось более 130 пассажиров и экипаж.
Об этом Report сообщает со ссылкой на CNN.
Согласно информации, танкер компании Atlantic Asphalt столкнулся с судном American Heritage около полудня по местному (22:00 по бакинскому) времени в доке на реке Миссисипи.
После инцидента Университетский медицинский центр Нового Орлеана и другие больницы LCMC Health приняли около двух десятков пострадавших.
Вслед за ударом круизное судно опрокинулось на бок и стало тонуть.
На месте инцидента работают сотрудники профильных ведомств, обстоятельства произошедшего выясняются.
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