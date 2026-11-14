ABŞ-də iki nəfərin öldüyü hadisənin səbəbkarı mühakimə olunmayacaq
- 14 noyabr, 2026
- 07:55
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ABŞ-nin Kanzas ştatında gənclər arasında futbol turniri zamanı pikapı meydana çıxaraq iki nəfəri vurub öldürən qadına qarşı cinayət ittihamı irəli sürülməyəcək.
"Report"un "Associated Press"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Sedcvik dairə prokuroru Mark Bennett istintaq başa çatdıqdan sonra bildirib.
İstintaqın versiyasına görə, 34 yaşlı qadın "Stryker Sports Complex" idman kompleksinin dayanacağında "Chevrolet 1500" markalı avtomobildə yatıb və sürətlər qutusunu parkinq rejiminə keçirməyib. Ehtimal olunur ki, o, yuxuda olarkən qaz pedalına basıb və bundan sonra avtomobil futbol meydançasına çıxıb.
Hadisə nəticəsində 6 yaşlı Koul Edrian və 35 yaşlı Nikolas Şafer həlak olub. 5-68 yaş aralığında olan daha 10 nəfər isə xəsarət alıb.
Müstəntiqlər 30-dan çox şahidi dindirib, sürücünün qan analizlərini aparıb və analoji avtomobillə vəziyyəti yenidən canlandırıblar. Qadının maşın idarə etmək qabiliyyətinə təsir edə biləcək maddələrdən istifadə etməsinə dair heç bir əlamət aşkar edilməyib.
Bennettin sözlərinə görə, istintaq qadının öz hərəkətlərinin təhlükəsini dərk etdiyini və insanları şüurlu şəkildə riskə atdığını müəyyən edə bilməyib. Prokuror vurğulayıb ki, mövcud sübutlar ştat qanunlarına əsasən ittiham irəli sürmək üçün kifayət deyil.