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    В США не будут судить виновницу наезда на болельщиков, в котором погибли два человека

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 07:51
    В США не будут судить виновницу наезда на болельщиков, в котором погибли два человека

    В американском штате Канзас женщине, чей пикап во время юношеского футбольного турнира выехал на поле и насмерть сбил двух человек, не предъявят уголовных обвинений.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил окружной прокурор Седжвика Марк Беннетт после завершения расследования.

    По версии следствия, 34-летняя женщина спала в автомобиле Chevrolet 1500 на парковке спортивного комплекса Stryker Sports Complex и, вероятно, не перевела коробку передач в режим парковки. Предполагается, что во сне она нажала на педаль газа, после чего автомобиль выехал на футбольное поле.

    В результате инцидента погибли 6-летний Коул Эдриан и 35-летний Николас Шафер. Еще 10 человек в возрасте от 5 до 68 лет получили травмы.

    Следователи опросили более 30 свидетелей, провели анализы крови водителя и воспроизвели ситуацию с аналогичным автомобилем. Признаков употребления женщиной веществ, которые могли повлиять на ее способность управлять машиной, обнаружено не было.

    По словам Беннета, следствие не смогло установить, что женщина осознавала опасность своих действий и сознательно подвергала людей риску. Прокурор подчеркнул, что имеющихся доказательств недостаточно для предъявления обвинений по законам штата.

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