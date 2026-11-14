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    Mərmərə dənizində 3,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Region
    • 14 noyabr, 2026
    • 07:07
    Mərmərə dənizində 3,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Mərmərə dənizində 3,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsinə (AFAD) istinadən məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentrinin Bursanın Mudanya rayonu sahillərindəki Gemlik körfəzində olduğu və yeraltı təkanların ətraf rayonlarda da hiss edildiyi bildirilib.

    Mudanyadan 6,42 kilometr uzaqlıqda baş verən zəlzələnin ocağı 13,65 kilometr dərinlikdə olub.

    Zəlzələ Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD)
    В Мраморном море произошло землетрясение
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