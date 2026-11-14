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    В Мраморном море произошло землетрясение

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 07:16
    В Мраморном море произошло землетрясение

    В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

    Эпицентр землетрясения находился в заливе Гемлик у берегов района Муданья в провинции Бурса, подземные толчки ощущались и в прилегающих районах.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 13,65 километра.

    Землетрясение Мраморное море AFAD
    Mərmərə dənizində 3,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb
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