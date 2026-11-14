В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился в заливе Гемлик у берегов района Муданья в провинции Бурса, подземные толчки ощущались и в прилегающих районах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,65 километра.