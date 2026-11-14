В Мраморном море произошло землетрясение
В регионе
- 14 ноября, 2026
- 07:16
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В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Эпицентр землетрясения находился в заливе Гемлик у берегов района Муданья в провинции Бурса, подземные толчки ощущались и в прилегающих районах.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13,65 километра.
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